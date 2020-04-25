توقف أكثر من (600) مخبز بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت اللجنة المركزية للمخابز بولاية الخرطوم عن توقف أكثر من ٦٠٠ مخبز بسبب توقف نظام البيع المباشر من المطاحن للوكلاء مؤخرا .وقال عضو اللجنة عصام عكاشة في تصريح صحفي إن حل أزمة الخبز بصورة جذرية سيكون مرهونا بتوفير حصة الولاية من الدقيق وفي الخامس من أبريل الجاري أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا بالاستغناء عن وكلاء توزيع الدقيق على أن تتم الخطوة باستلام الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين وتم التأمين على أهمية تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر اي آلية استلام تحددها كل ولاية وأشار عكاشة إلى أن الخطوة تسببت فى ربكة كبيرة بشأن توزيع الدقيق مما ساهم فى تفاقم الأزمة .وأضاف هذه الخطوة واجهتها صعوبة في الولايات لعدم امتلاكها آليات توزيع مثل الوكلاء فهنالك عددا منها ما زال يتعامل مع نظام الوكلاء وشدد عكاشة على ضرورة تفعيل آليات للرقابة في عمليات توزيع الدقيق لحل الازمة.(الجريدة)