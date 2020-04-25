أﺳﺮة هلال تنفي اطلاق سراحه وتكشف عن شيء جديد خاصة بمكانه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺭﺍﺟـﺖ ﺃﻧﺒﺎء ﺃﻣـﺲ ﻋﻦ ﺍﻁـﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺯﻋﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ. ﻭﻧﻔﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﺯﻋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻼﻝ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻭ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﻧﺤﻦ ﻛﺎﺳﺮﻩ ﻟﻢ ﻧﺘﻠﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻱ ﺧﺒﺮ ﺣﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ.

ﻭﺍﺭﺩﻓﺖ بحسب صحيفة الجريدة، : “ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺘﻘﻞﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﺧﺬﺗﻬﻢ لجهة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ”. ﻭﺣﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱﻭﺃﻛـــﺪﺕ ﺍﺳـﺘـﻤـﺮﺍﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻪ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪﺃﻭ ﺷﺮﻁ.

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