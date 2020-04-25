عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 25 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ

أﺳﺮة زﻋﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ: اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻧﻘﻠﺖ ﻫﻼل ﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وذوﻳﻬﻢ

ﺣﻤﺪوك ﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻟﺠﻨﺔازاﻟﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎد اﻟﺒﺘﺮول

ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ

توقف 600 ﻣﺨﺒﺰ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم

اﻋﺘﺪاء ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻌﺐ

زادﻧﺎ ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻔﻨﺪق ﻗﺼﺮ اﻟﺼﺪاﻗﺔ

ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ

لقمان يحاور البرهان في حوار البناء الوطنى بتلفزيون السودان

تعميم صحفي من شركة زادنا العالمية ردا على قرارات لجنة إزالة التمكين

الامام الصادق المهدي ينعي دكتور منصور خالد

الصحة:تسجيل 12 حالة اصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا

اكتمال عمليات توزيع (المير الرمضاني) دعم سمو الشيخة فاطمة في 6 ولايات … وآلاف المستفيدين يرفعون الدعوات الصادقات بسمو الشيخة فاطمة بطول العمر

الوطن

البرهان في التلفزيون

حمدوك يتلقى اتصالاً من محمد بن زايد

المفتي : (٦) سدود انهارت خلال سنة ومخاوفنا إزاء سد النهضة حقيقية

خبير : زيادة الرواتب ستؤدي إلى طباعة النقود و زيادة التضخم

السفير السعودي يدشن بالخرطوم سلال الملك سلمان لإستقبال رمضان

تاور يعقد اجتماعاً مع ولاية الخرطوم السبت لاتخاذ سياسات موحدة لمواجهة متطلبات الاغلاق الكامل

السوداني

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وزارة الطاقة تضاعف كميات توزيع الغاز

قرار باغلاق حدود ولاية جنوب دارفور مع الولايات الاخرى

أثر قرارات لجنة إزالة التمكين على نظام البوت

النيل الدولية

مؤتمر البجا يتهم عرمان بسرقة لسان الجبهة الثورية

دوريات لشرطة المرور بالخرطوم تُرحِّل الأطباء في مبادرة لمجابهة (كورونا)

السفارة الأمريكية تنفي تعرض دبلوماسي أمريكي لمحاولة إغتيال

حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد

السوداني الدولية

توقف العمل بمستشفيين في ود مدني وحجز (٣٩) كادراً طبياً

إطلاق سراح موسى هلال بات وشيكاً بعد وساطة قادة من الجيش وزعامات أهلية

الري .. إكتمال الترتيبات الإدارية للعروة الصيفية