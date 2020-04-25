وزارة الصناعة توضح سبب تأخير تسليم السكر للمواطنين بولاية الخرطوم

الخليج 365 :
برأت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم لجان التغيير والخدمات من مسئولية التأخير فى تسليم السكر للمواطنين.
وأرجعت الوزارة في بيان لها السبب في التأخير لعدم توفر الجازولين مما أدى لإعتذار عدد كبير من اصحاب الشاحنات عن الدخول فى التزامات الترحيل.
وقال البيان إن التأخير فى تسليم الكميات المخططة للجان قبل بداية شهر رمضان أدى الى تذمر هذه اللجان والتى تواجه ضغوطا من المواطنين الذين سددوا قيمة السكر للإستعداد لشهر رمضان.
وأشار البيان الى أن الوزارة تود ان تطمئن كافة مواطني ولاية الخرطوم على انها ستعمل ليل نهار لتوفير كافة الحصص المطلوبة خلال أقرب فرصة ممكنة وذلك بالتنسيق مع كافة لجان التغيير والخدمات بكافة أحياء ولاية الخرطوم.
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