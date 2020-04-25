شركة زادنا تكشف حقيقة علاقتها بفندق قصر الصداقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اوضحت شركة زادنا العالمية للاستثمار، تفاصيل القطع التي تمت مصادرتها من قبل لجنة إزالة التمكين؛ ونفت الشركة في تعميم صحفي اي علاقة لها بفندق قصر الصداقة؛ واكدت أن القطعة 64/8 ، والقطعة 64/9 مملوكة للشركة بالطرق الرسمية والقانونية ولديها جميع المستندات التي تثبت ملكيتها التامة.

وأكدت أنه لم يتم التحري مع أي مستوى من مستويات الإدارة بالشركة بواسطة اللجنة أو أي جهة أخرى قانونية أو عدلية بخصوص ملكيتها لهذه القطع.

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