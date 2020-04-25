الحكومة تعد بانتهاء صفوف الخبز والوقود خلال أيام

الخليج 365 :

وعدت الحكومة السودانية بانتهاء مشاهد الصفوف للحصول على الخبز، والوقود، والغاز لطهي الطعام؛ خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، وزير الإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، مساء الجمعة، في تسجيل فيديو بثته وكالة السودان للأنباء، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وقال صالح “حدثت انفراجة نسبية في الغاز البنزين والجازولين بزيادة عدد المحطات التي تقدم خدمة الوقود.”

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وتابع قائلا “التقارير الموجودة والإحصائيات تؤكد أننا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان سننتهي من ظاهرة الصفوف سواء كان في المخابز او محطات الوقود وغاز الطبخ.”

واستطرد قائلا “هنالك تدفق كبير من الدقيق والوقود، البواخر تفرغ في ميناء بورتسودان وهنالك بواخر أخرى مجدولة خارج الميناء تنتظر دورها في التفريغ.” دون أن يحدد عددها.

وأشار صالح إلى أن التقارير التي تلقتها لجنة الطوارئ حول موقف الوقود والدقيق في السودان تؤكد أنها تحقق ما يكفي حاجة البلاد لأكثر من شهرين.

وأضاف “هذه هي الخطة العاجلة التي وضعتها لجنة الطوارئ الاقتصادية ولكنها أيضا تعمل على خطة طويلة المدى لتأمين انسياب وصول البضائع التي تحتاجها البلاد خلال الفترة القادمة.”