البدء في مشروع التواصل الشبكي بين المرضى بالحجر الصحي وذويهم

التاريخ: 25-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت متابعات عن البدء في توصيل الشاشات لنظام التواصل الشبڪي عبر الفيديو بين مرضى الحجر الصحي في مرڪز جبرة وأهاليهم في الخارج. Advertisements وقال د عادل محمد على صفحته الشخصية في فيس بوك بحسب صحيفة الجريدة: ابشركم بدأ العمل في توصيل الشاشات لنظام التواصل الشبڪي عبر الفيديو بين مرضى الحجر الصحي في مرڪز جبرة وأهاليهم وتأتي هذه الخطوة في اطار الاجراءات الاحترازية لحماية أهالي المرضى من انتقال عدوى الاصابة بفايروس كورونا ولضمان تواصلهم مع مرضاهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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