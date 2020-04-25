أسرة زعيم المحاميد: استخبارات الدعم السريع نقلت هلال لجهة غير معلومة

التاريخ: 25-أبريل-2020
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راجت أنباء أمس عن اطلاق سراح زعيم المحاميد موسى هلال على خلفية جهود يقودها زعماء من قبيلة الرزيقات للتوسط بينه وقائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي.
ونفت أسرة زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال بحسب صحيفة الجريدة، اطلاق سراحه أو أي من أبنائه او رفاقه وقالت في بيان لها أمس نحن كاسره لم نتلق منهم اي خبر حتي كتابة هذه السطور.
واردفت سمعنا انه تم نقلهم الى معتقل غير معتقل الاستخبارات العسكرية القديم بجوار مباني القياده العامة واستلمتهم استخبارات الدعم السريع صباح الخميس الماضي واخذتهم الا جهة غير معلومه حتى الآن.
وحملت مسؤولية سلامتهم ة لحكومة السودان بشقيها المدني والعسكري وأكدت استمرارها في مطالبها المشروعه بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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