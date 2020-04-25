مؤتمر البجا يتهم عرمان بسرقة لسان الجبهة الثورية

اتهم مؤتمر البجا المعارض نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، ياسر عرمان باختطاف لسان الجبهة الثورية ودعا للتفريق بين الرأي الشخصي لرئيس مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد ورأيه كناطق رسمي باسم الجبهة الثورية.

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وقال الأمين السياسي لمؤتمر البجا عبدالرحمن شنقب في بيان بحسب صحيفة الجريدة، أمس: طالعنا بيان لياسر عرمان صادر باسم ناطقه الشخصي اختطف فيه لساني الجبهة الثورية والحركة الشعبية معًا لينفي كلام أسامة سعيد الصادر بإسمه في تغريدة الأمس بخصوص بيان حزب الأمة الذي قلل فيه من عملية السلام الجارية بجوبا.

وأوضح مؤتمر البجا أن “المختصر المفيد” تغريدة راتبه يكتبها أسامة سعيد منذ زمن طويل وبنشرها تصبح مادة رئيسيه لحوار و نقاش في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وتصبح كذلك مادة دسمة للصحافة وذلك لأهميتها وعمقها السياسي وأشار إلى أنها تعبر عن رأيه الشخصي ولا يكتبها بصفته كناطق رسمي للجبهة الثورية وهذا معلوم للجميع. وقال شنقب إن مؤتمر البجا يأسف لحال الحركة الشعبية جناح عقار حليف الأمس وكيف أصبح حالها اليوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)