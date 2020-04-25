دوريات لشرطة المرور بالخرطوم تُرحِّل الأطباء في مبادرة لمجابهة (كورونا)

التاريخ: 25-أبريل-2020
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وجدت مبادرة ترحيل أطباء بمستشفى أم درمان من قبل دوريات لشرطة المرور ترحيباً كبيراً من القطاع الصحي خاصة من “الجيش الأبيض” واعتبروها بادرة إنسانية لخدمة المرضى قبل الأطباء في ظل الظروف التي تعيشها البلاد في مجابهة وباء “كورونا”.
وأكدت إحدى الطبيبات بمستشفى أم درمان بحسب صحيفة الجريدة، أن دوريات تتبع للمرور تعمل على ترحيل الأطباء من أقصي الخرطوم وبحري وأم درمان ذهاباً وعودة ومن وإلى المُستشفى.
من جانبه أعرب ضابط البوليس بالمعاش عمر عثمان عن شكره لـ “الجيش الأبيض” من الأطباء الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للتصدى لوباء “كورونا” رغم نقص الامكانيات، وأثنى على مبادرة إدارة المرور وعلى رأسها اللواء شرطة مُدثر عبد الرحمن والضباط والجنود المجهولين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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