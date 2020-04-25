اعتداء جديد على طبيب بمستشفى الشعب

تعرض طبيب أمس للاعتداء الجسدي واللفظي بمستشفي الشعب وذلك بسبب إبلاغه لمرافقي المريض بأن مريضهم مشتبه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد وانتقدت رابطة الاطباء الاشتراكيين استمرارا حوادث الاعتداء على الأطباء، وقالت في بيان لها امس تعرض طبيب للاعتداء اللفظي والجسدي وتكررت نفس المسلسلات القديمة عندما تواطأت شرطة الدورية بعد الاستنجاد بها من قبل شرطة المستشفي في القبض على المرافق المعتدي والسماح للمريض بالخروج من المستشفى قبل إكمال باقي إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه، مما يعني تعريض مجموعة من المواطنين والكوادر الصحية في مرافق أخرى لخطر إنتقال الفيروس إليهم، ونوهت الى خطورة تأخر المريض في تلقي المساعدات الطبية المطلوبة.

وحذرت المواطنين من أن فيروس كورونا المستجد يصيب جميع المواطنين من مختلف الطبقات والاثنيات وبالتالي لا يوجد أي سبب لارتباطه باي نوع من الوصمة الإجتماعية. وأكدت أن تلقي المساعدات الطبية مبكرا والوصول المبكر للمرافق الصحية يساعد في زيادة احتمالية شفاء المرضى.

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وبحسب صحيفة الجريدة،دعت السلطات التنفيذية في البلاد بالتحلي بالمسئولية المطلوبة ووضع اليات واضحة لحماية الكوادر الصحية بأماكن العمل، ومنع ظاهرة هروب المتشبهين بالاصابة بفيروس كورونا المستجد من المستشفيات

الخرطوم(أخبار الخليج 365)