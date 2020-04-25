حكومة الجزيرة توجه بعدم اقامة صلاة التراويح

وجه مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية بولاية الجزيرة قمر الدولة محمد ابراهيم بعدم إقامة صلاة التراويح والجمع والجماعات والتجمعات بالمساجد ودور العبادة والاكتفاء بالاذان فقط لمدة 15 يوما وذلك إستنادا” لقرار وزير الإرشاد والأوقاف ومقاصد الشريعة لحفظ النسل والدين والعقل والمال وما إقتضته الظروف الصحية بالولاية بسبب جائحة كورونا .

وبحسب صحيفة الجريدة، أكد مدير عام وزارة الصحة لدى مخاطبته أمس الاول اللقاء الذي ضم الأئمة والمؤذنين بمحلية ودمدني أكد أن الولاية شهدت ظهور عدد من حالات الاشتباه بافيروس كورونا، وقال ان وزارته اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا بالولاية .

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يذكر أن اللقاء استعرض تنوير الأئمة والمؤذنين بمحلية ودمدني عن الوضع الصحي الراهن جراء انتشار فايروس كورونا وظهور بعض الحالات بمدينة ودمدني .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)