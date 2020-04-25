باحث يكشف عن خدعة إيطالية حول تفشي فيروس كورونا في أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف باحث إيطالي عن مفاجأة حول تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

جنيف – سبوتنيك. أوضح الباحث في مؤسسة “برونو كيسلر” البحثية، ستيفانو ميرلر أن هناك خدعة إيطالية حول تفشي كورونا في أوروبا.

وقال ميرلر: “تفشي فيروس كورونا في شمالي إيطاليا وتحديدا مقاطعة لومباردي، بدأ قبل 20 فبراير/ شباط، بفترة طويلة.

وأشار الباحث الإيطالي إلى أن السلطات اكتشفت إصابات كورونا في بداية يناير/ كانون الثاني أو ربما قبل ذلك التاريخ.

وقال الباحث الإيطالي في مؤتمر صحفي نظمه المعهد الوطني الإيطالي للصحة “لاحظنا أنه كان هناك الكثير من المصابين في لومباردي قبل 20 فبراير، لذا بدأ الوباء في وقت أبكر بكثير، وبالتأكيد في يناير، وربما قبل ذلك، لكننا لن نعرف ذلك أبدًا”.

وأضاف الباحث أن الوباء بدأ ينتشر على نطاق واسع في 11 أو 12 فبراير – قبل أكثر من أسبوع من تأكيد الحالة الأولى رسميًا.

وأكدت إيطاليا حتى الآن 189 ألفا و971 ألف حالة إصابة بـ كوفيد 19 وأكثر من 25 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.