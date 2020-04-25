الجيش الليبي بقيادة حفتر يستهدف مدينة ترهونة بقصف صاروخي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت 25 أبريل/نيسان، تعرض مدينة ترهونة الليبية غربي البلاد إلى قصف صاروخي من قبل قوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى استهداف المدنيين بأكثر من عشرون صاروخ.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف صاروخي من المليشيات الإرهابية”، مؤكدا على أن “القصف كان بأكثر من عشرون صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية وجاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام أن “استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بواجباتها وادانة الإرهابيين الحقيقيين”، مضيفا بأن “رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة”.