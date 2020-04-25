قرار وشيك بإطلاق سراح موسى هلال

قال مصدر مطلع بهيئة الاستخبارات العسكرية، إن ثمة قرارا وشيكا بإطلاق سراح الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد بعد وساطة قام بها عدد من ضباط القوات المسلحة السودانية في الخدمة والمعاش بعد استجابة القيادة العامة لطلبهم ورئيس مجلس السيادة، ومعظم هؤلاء الضباط ممن رافق الشيخ موسى وتعاون معهم في ايام ازمة دارفور. وقالت الرسالة التي وجهها هؤلاء الضباط للقائد العام ان الشيخ موسى اجدر بان يتلقى التكريم ورد الاعتبار نتيجة ما حاق به وبأهله واسرته من معاملة سابقة على يد النظام البائد الذي كان مجرداً من كل فضيلة حتى الوفاء.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، انه تم نقل الشيخ موسى هلال ومساعده هارون مديخير والسافنا الى منزل بالمنشية يتبع للدعم السريع. وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت عدة وساطات للسعي في اطلاق سراح هلال بعد مؤتمر لرأب الصدع بين مكونات القبيلة جرى في زالنجى الاسبوع الماضي نشط فيه العميد علي يعقوب قائد قطاع وسط دارفور بالدعم السريع والمقرب من حميدتي، واسفر عن اختراق كبير تم الترتيب له بصورة خاصة، حيث سجل قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو – شقيق حميدتي – زيارة لموسى هلال في السجن امس الاول واطمأن على صحته وقدم له تنويرا عن مجريات الاحداث في الصعيد الوطني وفي اقليم دارفور وطلب منه باسم قيادة الدولة والدعم السريع المساعدة في تحقيق السلام بدارفور فور خروجه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)