mbc تغضب السودانيين في أول يوم من رمضان بسبب رامز جلال وتضطر لحذف عبارة (تحية من الاسكندرية ل حلايب وشلاتين)

أغضبت فناة إم بي سي (mbc) الجمهور السوداني في أول يوم لشهر رمضان الكريم الذي صادف يوم الجمعة في معظم الدول العربية.
وفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يذاع عبر قناة “mbc “، والتي حلت فيها الفنانة غادة عادل ضيفة، وبحسب متابعة أخبار الخليج 365 بدأ رامز جلال الحلقة بقوله (تحية من الاسكندرية ل حلايب وشلاتين)،مما أغضب السودانيين بإعتبار أن ذلك إستفزاز غير مبرر في منطقة عليها نزاع بين السودان ومصر منذ العام 1956.
وبحسب متابعة أخبار الخليج 365 قامت mbc بمونتاج الحلقة التي تم بثها على قنواتها التلفزيونية وظهرت فيها عبارة رامز (تحية من الاسكندرية ل حلايب وشلاتين)، وحذفت العبارة عندما نشرتها على قنواتها بموقعي يوتيوب وفيسبوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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