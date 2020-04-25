إنهيار متواصل للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل سعر الدولار رحلة الهبوط والانهيار أمام الجنيه السوداني في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) يوم الخميس 23 ابريل 2020م ووصل إلى (110) جنيهات. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن سعر الدولار الامريكي يواصل التراجع لليوم السابع على التوالي حيث بلغ سعره (110) جنيهات، فيما يعرض تجار شراء العملة الامريكية بمبلغ دون المائة جنيه. وبحسب أحد التجار فإنه تم تداول الريال السعودي بـ (29.40) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (31) جنيهاً، اليورو (123) جنيه، الجنيه الاسترليني (139) جنيهاً، الجنيه المصري (7) جنيهات، الريال القطري (30) جنيه. المادة السابقة ستموت في العشرين يتعرض للقرصنة ويُعرض كاملاً..!

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