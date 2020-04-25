هلال يصل إلى منزله في حي المعمورة عقب إطلاق سراحه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل زعيم المحاميد موسى هلال إلى منزله في حي المعمورة عقب إطلاق سراح .وكشفت مصادر ان السلطات وضعته في قيد الإقامة الجبرية.

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