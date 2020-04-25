حميدتي :الحديث عن إستئناف الدوري سابق لآوانه والمدينة سيعود للمشاركة مع المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رأى المهندس نصر الدين حميدتي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني أن الحديث عن استكمال مسابقة الدوري الممتاز سابق لأوانه وكل الاحتمالات مفتوحة ومرهونة بالأوضاع الصحية، مبيناً أن العالم يمر بظروف إستثنائية ما قاد الإتحاد الدولي لإصدار Advertisements تعميم منح بموجبه اتحاداته المختلفة تحديد مصير دورياتها وزاد على ذلك وأصدر منشوراً بشأن التسجيلات أعلن فيه استمرارية كل اللاعبين مطلقي السراح مع أنديتهم حال تواصلت المسابقة وانجلت جائحة “كورونا”. وبحسب صحيفة اليوم التالي،حول عقوبة بكري المدينة وتضرره من إلغاء مسابقة الدوري في نسخته الحالية ذكر حميدتي أن الوباء والظروف الصحية التي يمر بها العالم ينبغي أن تشكل درساً للجميع وتكون منصة للتسامح، لافتاً أن اللاعب يمكن أن يقدم استرحاماً بعد مضي نصف العقوبة سينظر فيه اتحاد الكرة ولجنة الانضباط تراعي فيه مستقبله الكروي وترفع عنه العقوبة.

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