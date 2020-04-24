نجوم المستديرة يدعمون الأسر الفقيرة

دشن نجوم كرة القدم الدوليين، ظهر اليوم حملة (أخوان في الخير) التي تهدف لتوزيع مساعدات عينية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود في ظل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الراهن وحلول شهر رمضان المعظم.

وجاءت الحملة استشعاراً لمسؤولية نجوم المستديرة تجاه شرائح المجتمع المختلفة، باعتبار أن التكاتف في وقت الشدائد يمثل قيمة سودانية راسخة تربى الجميع عليها؛ والتكافل في زمن الأوبئة واجب على الكل من المنظور الإنساني والمجتمعي.

وشرع كل من الكباتن: فيصل العجب وسيف مساوي وأكرم الهادي وعبد اللطيف بوي وعلي جعفر وحسين الجريف والإعلامي هيثم كابو، في إعداد الكراتين وتوزيعها.

وقال اللاعب أكرم الهادى سليم، إن المبادرة لم تكن غريبة على المجتمع الرياضي ولاعبي كرة القدم المعروفين بترابطهم وعلاقاتهم الحميمة وحرصهم على مساعدة بعضهم.

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وأوضح علي جعفر، بحسب صحيفة السودانى أنهم جهزوا أكثر من ثلاثمائة كرتونة شملت كل المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر في شهر الصيام، موضحاً أنهم يستهدفون مائتي أسرة من رقيقي الحال لتقديم يد العون لهم كمساهمة متواضعة مع مائة أسرة من قدامى اللاعبين، بإعتبار أن الأقربين أولى بالمساعدة.

وذكر حسين الجريف أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين تفاعلوا مع المبادرة بسرعة شديدة جداً؛ وأن هناك أشخاصاً خلف الكواليس ظلوا مساندين وداعمين ويستحقون التحية والثناء.

وقال الإعلامي هيثم كابو، إن مبادرة (أخوان في الخير) تؤكد على أن نجوم القمة الدوليين يستحقون المحبة التي يجدونها من الناس ويعرفون معنى النجومية والأدوار المجتمعية المطلوبة منهم.

وتمنى أن تتواصل مثل هذه المبادرات التي تعمق روح الترابط وتعزز قيم التكافل السودانية، وتؤكد أن الجميع يمثلون جسدا واحدا إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بينما شكر الكابتن فيصل العجب، اللاعبين الذين أسهموا في هذه المبادرة وشركة دال للمواد الغذائية ومجموعة معاوية البرير وكل من أسهم في إنجاح حملة (أخوان في الخير)؛ مؤكداً أن لاعبي كرة القدم لا ينتهي دورهم داخل المستطيل الأخضر، ويجب أن يكون لهم إسهام مقدر في الأعمال الخيرية والإنسانية والتوعية المجتمعية، خاصة في مثل هذه الظروف التي تتطلب تكاتف الجميع من الشرائح المختلفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )