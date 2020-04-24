وزير الطاقة: مقترح لتوصيل الغاز للمنازل

قال وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، إن البعض استغل تجربة توزيع غاز الطبخ في الميادين ، قضية لانتقاد اداء الحكومة الانتقالية، وتابع” بدأوا تصوير ان البعض ينام في الميادين وغيره ”

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وقال الوزير وفقا للاحداث نيوز بحسب السودانى إنهم ضمن لجنة مكونة من وزارته ولجان المقاومة بالاحياء والمحليات وولاية الخرطوم بجانب وكلاء الغاز، حاولوا تجربة توزيع الغاز في الميادين لجهة انها في مساحات واسعة تضمن عدم التكدس، مبينًا انهم الان يخططون لايصال الغاز عبر سيارات الى المنازل، ودعا المواطنين لاستشعار خطورة التكدس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)