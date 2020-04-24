“هلال رمضان” يثير ضجة في السودان

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أثار ظهور هلال شهر رمضان “بحجم كبير”، مساء اليوم “الجمعة”، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وصب مدونون، رصدتهم صحيفة (مصادر)، في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك – واتساب”، جام غضبهم على مجمع الفقه الإسلامي، وقال بعضهم :”فطرونا يوم العلمانيين”، في وقت أكد مواطنون أنهم صاموا اليوم مع عدد من الدول العربية والإسلامية.
وكان مجمع الفقه، أعلن مساء أمس “الخميس”، استحالة رؤية هلال رمضان، وأن يوم السبت هو غرة الشهر المعظم، خلافاً لعدة دول.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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