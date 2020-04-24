( أخبار الخليج 365) تهنئى الشعب السودانى بحلول رمضان

تزف اسرة صحيفة ( أخبار الخليج 365) أسمى ايات التهاني والتبريكات للشعب السودانى والامة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم والذى يجئى هذا العام فى ظل ظروف استثنائية على مستوى العالم بفعل انتشار جائحة كورونا نسأل الله ان يحفظ العباد والبلاد من كل شر ويتقبل الصيام والقيام وصالح الاعمال ويعيده علينا والسودان فى تقدم واذدهار – كل عام وانتم بألف خير فى تمام العافية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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