رابطة العالم الإسلامي تُدشّن توزيع سلال رمضان بعددٍ من الولايات

دشنت رابطة العالم الإسلامي بالخرطوم توزيع سلال رمضان بتشريف مستشار رئيس الوزراء والسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومفوض العون الإنساني الاتحادي، وعدد من الضيوف.

وتم تنفيذ المشروع بالسودان بتوجيه من معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي الأستاذ عبد الرحمن بن محمد المطر وكيل الشؤون التنفيذية لرابطة العالم الإسلامي.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالخرطوم عن سعادته بتدشين المبادرة الإنسانية لرابطة العالم الإسلامي بتوفير مواد إغاثية خاصة برمضان المعظم ضمن جهود المملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء بالسودان بتوجيه من مقام ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده وأجهزة بلادنا المختصة في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين.

وأوضح سعادة السفير بحسب صحيفة اليوم التالى أن رابطة العالم الإسلامي قامت قبل أسبوعين بتوزيع وتسليم عدد من الولايات السودانية مساعدات طبية لمواجهة جائحة كورونا من ضمنها معقمات وأجهزة فحص حراري.

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مفوض العون الإنساني الاتحادي بالسودان د. علي عباس أعلن دعمه للرابطة لتنفيذ كافة برامجها بالبلاد، وأعلن عن لقائه برابطة العالم الاسلامي في المملكة العربية السعودية خلال زيارته الأخيرة حيث جرى التأكيد على المشروعات المميزة في المجالات الانسانية والفنية.

وقدم عباس شكره لخادم الحرمين الشريفين وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان ولرابطة العالم الإنساني بالسودان والعالم.

يذكر أن السلة الرمضانية ستوزع بعدد من الولايات بالسودان، حيث بدأ التوزيع في ولاية الخرطوم وتم تسليم الولايات المستهدفة حصتها لتقوم بالتوزيع، حيث بلغت جملة السلال 1200سلة ستغطي ما جملته 6000 مواطن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)