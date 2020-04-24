خوجلي يوجه بتنفيذ موجهات الحكومة الانتقالية

وجه والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي المديرين التنفيذبين الجدد الذين صدر قرار بتعينهم مؤخراً لعدد من محليات الولاية وجههم بضرورة الالتزام التام بتنفيذ موجهات الحكومة الانتقالية في إدارة شئون المحليات.

وأشار الوالي بحسب وكالة السودان للانباء لدي لقائه أمس المديريين االتنفيذيين الجدد للمحليات بحضور أمين عام حكومة الولاية محمد إبراهيم عبدالكريم وأمين ديوان الحكم المحلي اسماعيل بشير الدود وممثل الحرية والتغيير بالولاية إلى أهمية تركيز المدراء التنفيذيين على إدارة الازمة الاقتصادية الحالية و مجابهة جائحة كورونا، بجانب دفع الجهود التي تضطلع بها حكومة الولاية للخروج بالولاية إلى بر الأمان .

وكان الوالي قد أصدر عدداً من القرارات مؤخراً قضت بتعيين كل من الحافظ بخيت محمد مديراً تنفيذياً لمحلية الفاشر وعماد آدم ابراهيم مهدي مديراً تنفيذياً لمحلية الكومة و مصطفى هري الطاهر عيسي مديراً تنفيذياً لمحلية امبرو ومحمد محمود حماد مديراً تنفيذياً لمحلية السريف ومحمد حسن الزين علي مديراً تنفيذياً لمحلية كتم واسماعيل رباح عطية مديراً تنفيذياٍ لمحلية الواحة و عبد الرحيم محمد احمداي مديراً تنفيذياً لمحلية كبكابية و صالح حمد النيل الصديق مديراً تنفيذياً لمحلية الطينة واسماعيل رابح يعقوب مديراً تنفيذاً لمحلية سرف عمرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)