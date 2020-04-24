تطورات جديدة في ملف إحتراف اللاعب أطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد أحمد عثمان؛ وكيل أطهر الطاهر؛ نجم المنتخب السوداني ونادي الهلال العاصمي أن نادي الإسماعيلي دخل في مفاوضات لخطف الطاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف عثمان في تصريحات،“الإسماعيلي دخل طرفا آخر من أجل الظفر بخدمات أطهر وجاء ذلك من واقع المستويات الطيبة التي ظهر بها اللاعب مع الهلال في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية.ٍ

وتابع :”وما يميز اللاعب أنه ظل باستمرار ضمن قائمة أعلى خمسة لاعبين لدور المجموعات لأبطال أفريقيا حسب موقع الكاف، لذلك سعت عديد الأندية لضمه.

وتابع عثمان: “الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات شفهية لضم اللاعب عن طريق وكلاء اللاعبين ولم ترتق العروض إلى المستوى الرسمي”.

وأشار: “عقد اللاعب ينتهي في مايو المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا؛ دون العودة للهلال السوداني”.

وقال الوكيل: “إن اللاعب سيكون ناشطا في أحد أندية الدوري المصري بالموسم المقبل، مشددا على أن وجهة اللاعب القادمة هي مصر برغم تلقيه عروض من المغرب وتونس وأندية بمنطقة الخليج العربي”.

وأشار: “تلقينا أكثر من عرض ومن أندية القمة؛ لكن كل ذلك لم يكن بصفة رسمية.. تلقينا عرضا رسميا وحيدا؛ لكن المقابل المادي كان ضعيفا للغاية؛ لذلك رفضناه تماما”.