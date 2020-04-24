السر قدور لفنان شاب : (سامحني)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أهدى الشاعر والمحلن السر قدور الفنان الشاب إياد جنيدابي أغنية جديدة بعنوان (سامحنى) ،وقال قدور للصحيفة أن إياد من الأصوات الغنائية المتميزة والجادة ويستحق المساندة لأنه يسعيلتقديم نفسه من خلال أغنياته الخاصة، لذلك لم يتردد في إهدائه الأغنية، مضيفا إنه على إستعداد للتعاون مع كل الفنانين الشباب الجادين،من ناحيته أبدى جنيدابي سعادته بأول تعاون فني يجمعه بالأستاذ السر قدور مشيرا الى أنه رمز من رموز الفن السوداني الذين أثروا ساحته بجميل الأغنيات، وقال جنيدابي إنه سيقدم الأغنية للجمهور خلال الأيام القليلة القادمة.
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