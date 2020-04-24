وزارة الطاقة تضاعف كميات توزيع الغاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين موجهات بمضاعفة الكميات وإلزام الشركات بتعبئة كل أشكال الأسطوانات دون تقييد أي شركة بأسطوانتها لتغطية حاجة المواطن في شهر رمضان المعظم.

ووزعت الوزارة أكتر من (42) ألف أسطوانة خلال ثلاثة أيام بالميادين بإشراف مباشر من لجان الخدمات والتغيير بالمحليات والأحياء.

وبعد الملابسات التي صاحبت التجربة بتأخير عربات النقل والأسطوانات بالميادين، حصرت لجان الخدمات والتغيير أسطوانات واستلامها من المواطنين والذهاب بها إلى المستودعات وتمت تعبيئتها مباشرة وسوف تستمر هذه الآلية إلى حين انتهاء فترة الطوارئ.

كما سمحت لوكلاء الغاز بالتوزيع بالتنسيق التام والإشراف مع لجان الخدمات والتغيير بالأحياء بواقع (200) جنيه للأسطوانة الى حين انتهاء فترة الطوارئ وتغطية شهر رمضان وبعدها يتم وضع طريقة مثلى ومحكمة لتوزيع الغاز إلى المواطن.