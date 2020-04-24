مفاجأة صادمة عن الشيخ زايد مؤسس الإمارات ووالدة ولي عهد أبوظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة صادمة بزعمه أن زوجة الشيخ زايد مؤسس الإمارات ووالدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد شيعية إيرانية، وأن ابن عمها كان يعمل مستشارا لدى الشيخ زايد.

حساب “الرادع القطري” الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، قال في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) إنه كان لدى زايد رجل شيعي كان يعمل مستشارا عنده، والآن يقيم في باريس في شقة ولم يكن احد يعلم ان هذا الرجل هو ابن عم فاطمة زوجة زايد.وكشف أن هذا الرجل اسمه( علي مهدي برجاني) أي ان زوجة الشيخ زايد اسمها فاطمة برجاني، وهي بحسب قوله إيرانية شيعية وليس كما يشاع ان ابوها يمني متزوج من إيرانية.وتابع حساب “الرادع القطري” في معلومات أصابت متابعيه بالصدمة:” وعلي كان ينادي ابنة عمه زوجة زايد بفاطمة الزهراء والمخابرات الايرانية على علم بهذا الأمر، ووالدهم زايد من أصول إسماعيلية نصيرية إِذاً محمد بن زايد امه إيرانية شيعيه وابوه زايد اسماعيلي نصيري”وأضاف:” في السبعينات كان زايد يقول نحن أباضية ثم بعد طلك ليغطي على مذهبه كان يقول نحن سنة، هم يسبلون اياديهم في الصلوات واستعان بن زايد بالجفري وهم شيعة ولكنهم اشاعوا بين الناس كلمة #الصوفيه للتغطيه على مذهبهم واقاموا ضريح لابيهم وتتم زيارته كما هو معتاد في المذهب الشيعي”وتابع الحساب سرده لأصل حكام الإمارات وكيف تقلبت بهم الظروف والأزمان حتى استقرت فلول منهم سلطنة عمان وبالتحديد في منطقة الظفرة.ولفت الحساب الشهير إلى أنه وفي عام ١٦٣٣ كونت فروع بني كلب الاسماعيليه النصيريه في الخليج الفارسي مايعرف “بحلف بني ياس” وانتقلوا من عمان الى ما يعرف بدولة الامارات وحاربوا سكانها الاصليين من بني قتب (الكتبي) وهم من بني تيم واحتلوا على منطقة بني قتب وعاشوا فيها حياة قبليه وبدويه تحت السيطرة البرتغالية والبريطانية، الى ان انسحبت هذا القوات وسلموا الحكم لاعداء الاسلام من فلول القرامطة الإسماعيلية النصيرية الممثلة في ال نهيان وال مكتوم وفي عام ١٩٧١ تأسست دولة الامارات من ال نهيان ونيابة ال مكتوم وتهميش بقية الامارات اهل السنه القاسمي والنعيمي والمعلا والشرقي.