تحذيرات خطيرة من محاولة متعمدة لتصفية هؤلاء داخل سجون السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلق حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في السعودية، تحذيرات خطيرة مما وصفه بمحاولة متعمدة لتصفية عدد من الرموز الوطنية السعودية داخل معتقلات آل سعود.

الحساب الحقوقي الموثق قال في سلسلة تغريدات له بتويتر إن رموزا وطنية “كبرى”، مثل عبد الله الحامد وسعود مختار الهاشمي، يتعرضون لاستهداف متعمد من قبل السلطات من خلال الإهمال والإيذاء النفسي، مما قد يشكل محاولة متعمدة لتصفيتهم جسديا داخل السجن.وأكد الحساب أن المعتقل سعود مختار الهاشمي يعاني من سوء معاملة “شديدة” إضافة إلى الإهمال، في وقت يعاني فيه من مرض السكري ويحتاج إلى عناية خاصة.وإدارة السجون ـ والكلام لحساب معتقلي الرأي ـ لا ترقب وضعه الصحي ومستوى السكر لديه، وهو ما يعرضه للدخول في غيبوبة في أي لحظة.

وكانت منى مختار الهاشمي -شقيقة المعتقل- قد ذكرت في وقت سابق أن شقيقها يعاني وضعا صحيا سيئا، بعد أن قضى 15 عاما داخل السجن.

وسبق أن أفاد حساب “معتقلي الرأي” في أوائل الشهر الجاري، بارتفاع عدد من تأكد اعتقالهم ضمن الحملة الأخيرة -التي أطلق عليها ناشطون وسم “اعتقالات_جديدة_بالسعودية”- إلى تسعة أشخاص، مشيرا إلى أن التحقق لا يزال جاريا بشأن أسماء المعتقلين.