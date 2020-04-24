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ترمب يطلب من “بن زايد” الذهاب لقطر وأنّ “يحب خشم الشيخ تميم”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكر البيت الأبيض، أن اتصالاً هاتفياً جرى الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بحثا فيه سبل التعاون في مكافحة فيروس .
وقال البيان إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.
وأضاف أن ترامب “دعا أيضا ولي العهد ( بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.
تعقيباً على ذلك، فسّر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” ما جاء في المكالمة بين ترمب وبن زايد بقوله: “يعني روح قطر حب خشم عمك الشيخ تميم”.

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