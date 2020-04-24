الحرس الثوري يعلن تفاصيل للمرة الأولى عن “مشروع عملاق”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، المزيد من التفاصيل حول عملية القمر الصناعي العسكري “نور1″، الذي أطلقه الحرس الثوري يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح زادة أن هذا القمر مشروع عملاق مؤلف من عدة مشاريع كبيرة جدا “وقد نجحنا في أول مرحلة”، مؤكدا أن العمل في المجال الفضائي جرى بتكتم “نظرا لأن العدو كان يسعى لرصده”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أن “الارتقاء بالمدار للقمر الصناعي مدرج في جدول الأعمال وسنقوم في المستقبل غير البعيد بإطلاق قمر صناعي آخر بفاعلية أكبر ووضعه في مدار على ارتفاع أعلى”.

وقال إنه تمت السيطرة على عملية الإطلاق للقمر الصناعي “نور1” من محطات طهران وزاهدان وجابهار وبعد 90 دقيقة من الإطلاق حيث دار القمر الصناعي دورة واحدة حول الأرض استلمنا الإشارة منه في شمال غرب البلاد وكذلك استلمنا إشارة أخرى منه في الساعة 11 مساء الأربعاء.

وأضاف أنه في غضون 3 أيام إلى 7 أيام ستصدر بعض إيعازات القمر الصناعي وستكتمل تنظيماته وتبلغ استخداماته مئة في المئة.

وصرح العميد حاجي زادة بأن القوى الكبرى واجهت الكثير من الإخفاقات قبل تحقيق النجاح في مجال الفضاء إلا أننا حققنا النجاح في أول مرحلة.

وقال “إننا نتبوأ مكانة عالية جدا في العالم في مجال الطائرات المسيرة وكذلك في مجال الصواريخ والدفاع الجوي وسنبلغ مرحلة عالية في المجال الفضائي إن شاء الله تعالى”.

ولفت إلى أن عملية الإطلاق جرت من قاعدة متحركة وليست ثابتة في سياق خفض الكلفة أيضا، لأنها توفر إمكانية الإطلاق من أي مكان.

وأشار إلى أنه تم في عملية الإطلاق للقمر الصناعي “نور-1” استخدام الوقود السائل في المرحلة الأولى من أجل خفض الكلفة والآن حيث تم تثبيت هذا المسار سنعمل مستقبلا على استخدام الوقود الجامد في المرحلة الأولى أيضا.