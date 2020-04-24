أول دولة أوروبية تعلن إلغاء بطولة الدوري بسبب وباء كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت أول دولة أوروبية، مساء اليوم الجمعة، إلغاء بطولة دوري كرة القدم، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وفق ما نقله موقع “غول” الرياضي العالمي، إلغاء بطولة دوري كرة القدم بسبب كورونا.

كما أعلن الاتحاد الهولندي إلغاء نتائج مسابقة الدوري الحالية، وإلغاء الهبوط والترقي.

​كما قرر الاتحاد عدم منح نادي أياكس أمستردام لقب الدوري، وسحب اللقب من أي فريق هذا الموسم، بسبب إلغاء نتائج الموسم كلها.

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