والي البحر الأحمر يقف على الخدمات بالمحليات

وقف والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي على إستعداد محليات الولاية في كافة الخدمات لفصل الصيف وذلك بحضور أمين عام الحكومة والمدراء التنفيذيين ولجنة الخدمات بالحرية والتغيير

وأكد أمين عام الحكومة الرشيد سليمان بأن الوالي حافظ التاج ركز بشكل مباشر على أولويات الخدمات من مياه وكهرباء وإلتزم الوالي بتذليل مشاكل مصادر مياه التحلية

وقال أمين عام الحكومة بحسب صحيفة صوت الامة بأن الوالي وجه المدراء التنفيذيين بضرورة الإسراع في حل مشاكل الكهرباء ولا سيما كهرباء سواكن وسنكات بصورة عاجلة

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*من جانب آخر أمن الإجتماع على ضرورة رفع التوعية الصحية والتثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة للحد من انتشار وباء الكورونا بمحليات الولاية بجانب التركيز على مطلوبات مراكز الحجر الصحي

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)