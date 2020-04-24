للقضاء على كورونا.. ترامب يقترح “الحقنة العجيبة”!

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من ردود الأفعال وواجه انتقادات كبيرة في الأوساط الطبية، بعد أن تساءل عن إمكانية حقن المواد المطهرة في أجسام المصابين بفيروس كورونا المستجد.
ووفق ما ذكر موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي، فإن ترامب كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حين قال “رأيت أن التعقيم يقضي على الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. هل هناك طريقة لحقن المطهر؟ سيكون فحص ذلك مثيرا للاهتمام”.
ولم يشر الرئيس الأميركي إلى أي نوع محدد من المعقمات يقصد.
كما تساءل ترامب عن إمكانية تعريض أجسام المصابين بـ”كوفيد-19″ للأشعة فوق البنفسجية، قائلا “يفترض أن تعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية بقوة يمكن أن يساعد على مكافحة المرض”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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