عاجل.. قرار هام بشأن الأسواق في ولاية سودانية

الجمعة 24 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدر والي ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم أحمد، الجمعة، قرارا وﻻئيا نص على قفل كافة الأسواق الرئيسة بالوﻻية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد.



واستثنى القرار الصيدليات والمؤسسات الصحية وخدمات المياه والكهرباء والعيادات الخاصة، مع الالتزام بموجهات وزارة الصحة في هذا الخصوص، كما استثنى القرار السوق المركزي والأسواق الفرعية بالأحياء والمحليات، وتم تخفيض ساعات العمل الرسمية بالوﻻية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

كما نص القرار، على قفل المداخل ومنع الحركة بين المحليات إﻻ للضرورة القصوى والحصول على تصريح من الجهات المختصة، بجانب قفل المداخل مع الوﻻيات الأخرى اعتبارا من يوم 25/4/2020، مع تشديد الرقابة على المعابر الحدودية وقفل الثغرات لمنع التسلل، على أن يظل أمر الطوارئ بحظر التجوال ساريا من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا. ووجه القرار الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.