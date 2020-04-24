خالد حموري يوضح ملابسات استقالة ماجد ويستنكر حديث صديق.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* محادثة مطولة جمعتني يوم امس مع اخي خالد حموري نائب سكرتير الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم تناول فيه الكثير من الحقائق والملابسات والاراء التي تناولتها في هذه الزاوية في الايام الماضية

* وفي البداية لا بد ان ازجي له التقدير كونه مهتما بما نتناوله واعتقد ان قمة التعبير والحرية والراي والراي الاخر تتمثل في تمليكنا ببعض الحقائق التي قد تكون غائبة عنا

* عن استقالة الاخ ماجد راس من مجلس اتحاد الخرطوم اوضح حموري بان ماجد ظل يلوح بهذه الاستقالة عدة مرات حتي جاء اليوم الذي انعقد فيه اجتماع المجلس ودفع لنا باستقالته واصر علي عرضها ومناقشتها في ذات الاجتماع ولكننا طلبنا منه ان تعرض في الاجتماع القادم لاننا كنا نريد ان يتيح لنا فرصة حتي نتناقش منه ويتراجع عنها

* ومضي خالد في افاداته وقال بان ماجد كان مصرا ويبدو انه وصل الي قناعة تامة بانه لن يستطيع العمل مع هذه المجموعة ولم يكن امامنا خيار بعد هذا الاصرار الا قبولها

* واكد بان مجلس الاتحاد لم ولن يتاثر بذهاب او استقالة اي عضو وكلنا ذاهبون وسياتي من بعدنا اخوة اخرون يواصلون المسيرة

* وموضحا بان العمل يسير بصورة ممتازة وهناك شفافية مالية في الصرف والايرادات ورغم ذلك هناك عجز كبير في ميزان المدفوعات في تسيير العمل ومع ذلك نتحمل المسئولية ونقوم بواجبنا كاملا

* اوضح بان جملة استثمارت الاتحاد في العام لا تتعدي الثلاثة مليار وهي لا تفي حتي في تسيير نشاط المناطق الفرعية الاربعة ناهيك عن المنصرفات الاخري والكهرباء التي نصرفها في انارة استاد الخرطوم مع العلم بان دخول المباريات معظمها معجزة

* واستنكر خالد اسلوب وطريقة واتهامات صديق خليل الذي نشرنا رسالته في هذه المساحة يوم امس وقال باننا والحمد لله لسنا عطالي ولم نمد ايدينا للمال العام بل ظللنا ندفع من جيوبنا لسد العجز في المنصرفات ونرجو من الاخ الذي قال بان ماجد قفل البلف منا ان يذكر لنا اسماء اعضاء الاتحاد العطالي

* وقال ايضا اذا كان الاخ ماجد راغبا في العودة كان عيه ان يذهب لجهات عدلية اعلي من مجلس ادارة الاتحاد ولكن بهذه الطريق والاسلوب سيباعد المسافة بينه وبين المجلس ونحن اتخذنا قرار قبول الاستقالة بعد ان وصلنا الي قناعة بعدم رغبته في العمل ولا يمكن ان نتراجع ابدا عن قرارنا

* ولم ينسي خالد ان يعاتبني بسبب نشري لرسالة صديق خليل التي فيها كثير من الاتهامات والاساءة لاعضاء الاتحاد وقال بان هذا الاسلوب لا يشبهني وخاصة وانا واحدا من اصدقاء اتحاد الخرطوم ولصيق جدا بما يقومون به من عمل ومجهود جبار.

* هذا باختصار ما قاله حموري في اتصاله معي واجتهدت ان اتناول النقاط الهامة بكل شفافية حتي لا نفتح المجال هنا وهناك لتبادل الاتهامات

اتجاهات اخيرة

* لا بد ان نشيد بقرار مجلس الهلال وهو يعلن فتح ابواب الفندق وصالات الاستاد تحت خدمة وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا بعد تفشي وانتشار المرض بصورة مزعجة

* الهلال نادي قائد ورائد وليس غريبا عليه مثل هذه المبادرات الوطنية. * ونبارك مثل هذه الخطوات وبمثل. ما ظللنا ننتقد رئيس الهلال في كثير من قرارته فالواجب علينا ان نهنئنه بمثل هذه المبادرات لاننا نريد ان نري الهلال في القمة في شتي المجالات