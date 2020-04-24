نادي الوطنية سند للامة السودانية ..!.. بقلم محمد غبوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لم يكن مستغربا من نادي الحركة الوطنية الاول في البلاد ان يفتح ابواب جوهرته الشامخة من اجل استيعاب او المساهمة في دحر وباء او بالاصح جائحة فايروس كورونا المستجد .

* فالهلال عرف منذ تأسيسه بانه النادي الأول المهموم بكل مايتعلق بصحة ومعاش وثقافة ووطنية اهل هذا الوطن .. كلهم بدون فرز من يدين له بالولاء ومن يعتقد التميز والمتعة في غيره .. فشيمة الكبار كحال الاقمار دائما عدم خلط الكيمان والنظرة البعيدة لفائدة المجتمع ككل ليس فقط من يعشقونه او ينتمون له .

* مبادرة الهلال بقيادة رئيسه الدكتور اشرف الكاردينال بوضع الجوهرة وصالة كبار الزوار تحت تصرف ويد وزارة الصحة الاتحادية تصرف نبيل لا يصدر إلا من شخصيات وكيانات نبيلة بقامة الازرق ورئيسه .

* ولأننا تعودنا عدم هضم الناس حقوقهم فلابد وان نشيد كذلك بمبادرة نادي المريخ الشقيق الذي اعلن قبل الهلال وضع استاد النادي تحت تصرف وزارة الصحة في خطوة اكدت ان الرياضة ليست مجرد لعب ولهو وتضييع زمن كما كان يصفها الكثيرون .. بل هي صمام امان للاوطان .. وطاقات ومقدرات يمكن ان تساهم في نهضة وبناء الشعوب بالقدح الاكبر وبالجهد الاوفر .

* الرياضة في بلادي سادتي ممثله في قمتها الهلال والمريخ تقف حاليا مع وزارة الصحة في الخندق الاول مدافعة ومنافحة عن صحة انسان هذا الوطن .. ومقاتلة بكل امكانياتها من اجل دحر هذا الوباء الفتاك الذي انتشر واستعمر الكرة الارضية شرقها وغربها شمالها وجنوبها وتمكن من الكثير من مفاصل الحياة العامة .. حيث اغلقت الدول المختلفة حدودها وتوقف الطيران فيما بينها .. وسجن الناس في البيوت والمساكن .

* شكرا نادي الهلال للتربية وشكرا كردنة فقد كنتم في الموعد ومازلنا ننتظر منكم الكثير .. شكرا اشقاءنا في المريخ فقد كنتم اهل المبادرة ومفجروها وايضا مازلنا ننتظر منكم الكثير .

* ونتمني حقيقة ان نري جهد بقية الاندية سواء في الممتاز او بقية الدرجات..فالوسط الرياضي المعلم يجب ان يتصدر المشهد دائما في مثل هكذا مصائب .. لأنه واعني وسطنا الرياضي يضم فئات كبيرة وضخمة جدا والاهم من كل هذا يضم الشباب بسواعده المفتولة وعقوله المنفتحة ومبادراته الرائعة وانتشاره الكبير في كل شبر من وطني العزيز .

* نعم وزارة الصحة هي المسئولة الاولي عن دحر هذا الوباء فهذا اختصاصها ولأجل هذا أوجدت .. ولكن العقل والمنطق والتجارب التي من حولنا يقولان ان كورونا المستجد وباء لن تستطيع وزارة الصحة وحدها مهما اوتيت من قوة ومن علم ومن امكانيات ان تتصدي له .. لذلك علينا جميعا بدون فرز ان نكون عونا وسندا وعضدا لتلك الوزارة .. فنجاحها في القضاء علي الفايروس المستجد بقاء ونجاة لنا كشعب ولأسرنا واطفالنا وكل احبابنا وفشلها لا قدر الله سندفع نحن جميعا ثمنه .. وياله من ثمن باهظ لو تعلمون .

* كونوا معي فللمداد بقايا ..

بقايا مداد ..!!

* تابعت باعزاز شديد الرسائل المهمة التي درج اقمار الازرق ونجوم الاندية الاخري علي بثها بصورة متواصلة طوال الفترة الماضية مساهمة منهم في محاربة هذا الوباء الفتاك .

* تلك الرسائل التوعوية والارشاديها لها اثر عظيم وكبير جدا في نفوس وقلوب وعقول عشاق هؤلاء الاقمار والنجوم .. لذلك حققت فوائد عظيمة .

* اتمني ان تتواصل مثل هذه المبادرات وتتوسع اكثر بمشاركة كل نجوم المجتمع فللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق .

* رجال المال والاعمال في بلادي وما اكثرهم ننتظر منهم الكثير في الايام القادمة .. لان الفترة المقبلة يتوقع ان تكون اصعب مع الانتشار المجتمعي للفايروس .

* مع الاغلاق الكامل للعاصمة هذه الايام فقدت الكثير من الأسر مصادر دخلها التي كانت تعتمد عليها في معايشها ومعايش اطفالها لذلك يجب ان نقف جميعنا معهم .

* تظللنا هذه الايام نفحات شهر رمضان المكرم شهر الخير والبركة والصدقات وهي مناسبة مثالية لنقف مع بعضنا البعض في هذه الظرف الاستثنائي .

اخر مداد ..!

رمضان كريم وتصومو وتفطرو علي الف خير .