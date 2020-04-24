أديب..بين المطرقة ولجنتين.. بقلم عماد الدين عمر الحسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ومن الحظ ما يكون عاسرا للدرجة التي يلقي فيها بصاحبه بين لجنتين – قد يترأس احداهما ويتضرر بشدة من قرارات الاخري – وهو عين ما واجه السيد نبيل اديب المحامي رئيس لجنة تقصي الحقائق حول احداث فض اعتصام القيادة العامة – وهي الاحداث التي ما كانت تحتاج الي لجنة من الاساس لمعرفة الضالعين فيها لكثرة الادلة والتسجيلات بل وربما الاعترافات من شاكلة -حدث ما حدث -..ولكن اللجنة تم تكوينها علي أية حال واسند امر رئاستها الي المحامي المذكور ليباشر مهامه في تأن شديد ويطالب بالتمديد في كل مرة ليباعد المسافات بين احلام القصاص واسر الشهداء .

اما اللجنة الثانية فهي لجنة ازالة التمكين والتي انشئت بموجب قانون تفكيك التمكين ومحاربة الفساد ، وهي اللجنة التي قامت بمجهودات عظيمة ساعدت حتي الان علي استرداد كثير من ممتلكات الشعب المنهوبة بواسطة رموز النظام السابق ولا زالت تمارس أعمالها بكل جد .غير ان هذه المجهودات تعارضت دون شك مع مصالح المفسدين الذين تنادوا من كل حدب للمحافظة علي مقتنياتهم المكتسبة دون وجه حق مستخدمين في ذلك كل الوسائل الممكنه من معارضة ووضع العراقيل او حتي عن طريق تقديم الطعون في بعض القرارات ، وهذا الاخير حق تكفله القوانين التي تسمح للمتضرر باستئناف اي قرار يري انه غير سليم لجهة اعلي من تلك التي اصدرته ولا غرابة حتي هنا في كل ما سبق .ولكن الامر الغريب ان تمثل جهة واحدة الخصم والحكم في الوقت ذاته ، او تظهر بصفة الوكيل عن خصمين تتناقض مصلحة كل منهما مع الاخر كما فعل ذلك السيد نبيل اديب رئيس لجنة التحقيق حول أحداث فض الاعتصام عندما تقدم بطعن نيابة عن موكله – احدي شركات عبدالله البشير – ضد بعض قرارات لجنة تفكيك التمكين .

قد يري البعض أن المحاماة مهنة تفرض أحيانا علي ممارسيها الوقوف في تضاد منطقي -اذا جاز القول – فيجتهد المحامي مع موكله لطرد مستأجر من منزل لايدفع الايجار لصاحبه – علي سبيل المثال ، بينما يجتهد في نفس الوقت مع مستاجر غيره لابقاءه في منزل في ظروف مشابهه لظروف الاول.او ان يظهر وكيلا عن زوج في قضية طلاق وعن زوجة في اخري بنفس الظروف وهكذا.. غير أن الاحتجاج بمثل هذه الفرضيات لا يستقيم ، وقد يصح مثل هذا القول في الحقوق النسبية بين الخصوم ، أما حقوق الاوطان فهي حقوق مطلقة لا حياد فيها ، فأما ان تقف فيها الي جانب الحق والعدل ، او تكون مع الظلم والاستبداد ، وقد لا نحتاج لكثير شرح لتوضيح الجهة التي تمثل الاستبداد في الامثلة التي وردت بالمقال .