دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** أكدت من قبل أن د كمال شداد رئيس الاتحاد العام لن يسمح بإلغاء الموسم مهما كانت الظروف وهذا ما أشار إليه امس الاخ الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات في حديثه عبر الإذاعة الرياضية الجهاز الإعلامي الكبير والمسموع امس وقال باني.. لا يوجد أي اتجاه لالغاء الموسم وسننتظر ذهاب كورونا وقرار السلطات الصحية

** في الموسم الماضي توقف الدوري الممتاز أيضا لأكثر من شهر نسبة للظروف الأمنية في تلك الفترة والمشكلة التي تسبب فيها لاعب المريخ بكري المدينة خلال مباراة فريقه أمام هلال الابيض وأصر شداد علي إكمال الموسم واكمله وعرفنا الفريق بطل الممتاز والأندية الصاعدة والهابطة .

** قدم الزميل جمال عنقره والذي يعاني من أزمة صحية هذه الايام .شفاه الله ..قدم حلقة مميزة مع كابتن عمر النور لاعب الزمالك السابق عبر قناة الخرطوم تحدث عمر عن علاقته بنادي التحرير البحراوي وفترته في الزمالك وأشاد بدكتور كمال شداد وقال علي السودانيين المحافظة علي هذا الرجل وهو فخر للسودان كما أشاد بالأستاذ عبدالمنعم عبدالعال رجل مدني القوي ووصفه بالإداري المحنك وتحسر بأن منعم لم يجد فرصة العمل كاملة في الاتحاد العام

** المدرب محمد محي الدين الديبة وبعد أن أساء للسلطان حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باقذع العبارات يحاول الان التودد له والتقرب منه بصورة مخجلة ومن ضمن ما قاله للتودد إليه..ان مشكلة برقو في الإعلاميين الذين يدافعون عنه وانصحه بالابتعاد عنهم …نقول للديبة الممنوع من دخول مكاتب الاتحاد العام نحن ندافع عن برقو بالحق لانه قدم الكثير للمنتخبات الوطنية ولم نسيئ له كما فعلت انت وسنظل في حالة دفاع عنه وعن كل من يقدم للكرة السودانية ووالله لو كنت مكان برقو لما قبلت منك أي اعتذار لان ما قلته في حقه غير مقبول وما ببنبلع ..والصمت كان أكرم لك يا ديبة وفي الختام أقول لك ان برقو احرص من غيره في التعامل مع الصحافة والصحفيين.. .مع ودي واحترامي لك

** نحي تجاوب الوسط الرياضي مع وزارة الصحة وهي تجاهد لمحاربة كورونا ..نحي المريخ اول المبادرين ونحي الهلال والأمل وأندية العاصمة كبري وصغري ونحي كابتن أكرم الهادي سليم وكل نجوم الدرجة الممتازة وببركات شهر رمضان المعظم نسأله تعالي ان يزيح الوباء اللعين

** لماذا لا يتوحد الهلالاب ويقفون صفا واحدا خلف الكاردينال ليواصل المشوار في رئاسة النادي عبر الانتخابات القادمة ومع احترامي لكل رجالات الازرق اري أن الكاردينال هو الانسب من خلال ما قدمه في الفترة الماضية وان كان هنالك بعض الخلل في فريق كرة القدم يمكن معالجته ..ويا هلالاب ما حتلقوا زول يدفع المليارات زي الكاردينال فتنأسوا خلافاتكم من أجل هلال يهز الأرض

** سئمنا الحديث عن النظام الأساسي لنادي المريخ وما نرجو تأكيده ان الاتحاد العام لن يسمح بالفوضى والجمعية التعاونية معاده معاده

** اين وصل مجلس المريخ في مشكلة المحترف التوجولي نداو كوكو

** وصلتني رسالة من الزميل العزيز أبوبكر الماحي يدافع فيها عن الاخ البصري عيسي مدير استاد المريخ…شكرا له ومعذرة الاخ البصري ان أصابك بعض الرشاش

** المريخ بطل الدورة الأولي للدوري الممتاز والاحق بالتتويج بطلا للدوري اذا كان هنالك تتويج

** وقفنا علي انتعاشة في الأسواق من حيث توفر السلع خاصة الرغيف والبنزين والغاز ..بس الناس ملهوفة وشفقانه ….شكرا حميدتي

** إطلاق سراح موسي هلال زعيم المحاميد تأخر كثيرا

** قال مدير المواصفات المفصول .قال للوزير عمر مانيس ..انت خصمي يوم القيامة .ومدير المواصفات سرد قصة فصله كاملة .والرجل مظلوم مظلوم يا ولدي

** فقدت الكلاكلة القبة ابنا بارا من ابنأئها كان ملئ السمع والبصر إلي وقت قريب نشاطا وحيوية ذلكم هو الاخ الأديب والشيخ ورجل الدين الجيلي نور الدائم الذي غادر دنيانا الفانية امس الأول بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض وترك جرحا غائرا لن يندمل وترك فراغا عريضا وبكاه كل من يعرفه …نسأله تعالي ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته والتعازي الصادقة نسوقها لأشقائه واهله وأصدقائه ومريديه ..ويشيع جثمان الفقيد الكبير صباح الاثنين المقبل بمقابر القبة

** التهنئة لك عزيزي القارئ بحلول شهر رمضان المبارك وتصوم وتفطر علي خير

** وخطاك والهدب المكحل وفتنة التوب الانيق

** آخر دبوس

** الغريبة ان الديبة عاد وأشاد بحسن برقو ووقفته مع المنتخبات الوطنية ..هي الناس هبلة