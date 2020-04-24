جنوب دارفور: قرار باغلاق حدود الولاية مع الولايات الاخرى

أصدر والي ولاية جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود قرارآ قضى بموجبه القفل التام لحدود الولاية مع الولايات المجاورة ومداخل مدينة نيالا والحظر الجزئي داخل الولاية فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة وباء كورونا .

وتضمن القرار وفقا للنسخة التي تحصلت عليها (سونا) قفل حدود الولاية مع الولايات المجاورة، قفل مداخل نيالا وإيقاف السفر بينها والمحليات الأخرى، الإلتزام بتوقيت حظر التجوال داخل محليات الولاية من السادسة مساء ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، قفل الأسواق داخل مدينة نيالا ومحليات الولاية الأخرى إعتبارآ من الساعة الثانية ظهرآ، يبدأ دوام العاملين والموظفين في دواوين الحكومة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشر ظهرآ، منع التجمعات وتجنب الإزدحام في كافة أنحاء الولاية .

فيما إستثنى القرار المستشفيات والمراكز الصحية وجميع الصيدليات والمخابز ومراكز توزيع غاز الطهي وابار وناقلات مياه الشرب، وحدد القرار فى حالة عدم الالتزام بعقوبات تمثلت في السجن لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة عشرة آلاف أو العقوبتين معآ على أن يقوم امين عام الحكومة والقوات النظامية ومدراء عموم الوزارات والمدراء التنفيذيين للمحليات ولجان المقاومة بالمحليات وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)