تشكيل لجنة للتحقيق في دقيق فاسد داخل مخازن ذكاة شرق دارفور

كون الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي مولانا احمد عبدالله عثمان لجنة برئاسة السيد الزاكي ابكر مدير عام ادارة المراجعة والتفتيش للتحقيق في مسألة الدقيق الذي انتهت صلاحيته بمخازن الديوان بولاية شرق دارفور وذلك بحسب صحيفة صوت الأمة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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