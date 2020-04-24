عجب يكشف سر جفوته مع الإعلام.. الصحيفة التي ارتبط بها وأفضل الألقاب التي أطلقت عليه

بعد سنوات من اعتزال كرة القدم كشف فيصل عجب سر جفوته مع الإعلام وعدم إجراء حوارات مع الصحف، مبيناً أنه تعرض لضغط إعلامي لم يسبق له مثيل قبل وبعد تسجيله للمريخ، مشيراً إلى أن الأضواء التي سلطت عليه وقتها كانت صعبة على أي لاعب، واستغرق ثلاث سنوات ليتعامل معها، موضحاً أن الصحف كان لها تأثير بالغ.

ورأى عجب أن صحيفة (الصدى) ساهمت في تغيير حقيقي بالنسبة للإعلام المريخي وأعادت التوازن ودعمتهم كثيراً وساهمت بنصيب وافر في عدد من انتصاراتهم ما قاده للإرتباط بها، مؤكداً أنه كان حريصاً على مطالعتها في المعسكرات وفي المنزل، لافتاً أن جل حواراته – على قلتها – كانت في (الصدى).

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واعتبر عجب أن لقب (الملك) الذي أطلقه عليه الدكتور مزمل أبو القاسم أكثر الألقاب المحببة إليه بجانب لقب (الرجل الفضائي) ولقب (الخال) الذي أطلقه عليه زملائه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )