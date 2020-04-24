ولي عهد أبوظبي يهاتف البرهان

التاريخ: 24-أبريل-2020
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تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اتصالاً هاتفياً اليوم من شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات المتحدة ، والذي هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للسودان وشعبه الشقيق كل تقدم واستقرار.
وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقديره لولي عهد أبوظبي ومشاعره الاخوية الصادقة ، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها كل سلام واستقرار وازدهار.
وتطرق الطرفان بحسب كالة السودان للانباء خلال الاتصال الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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