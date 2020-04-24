هل تعطل عملك بسبب كورونا؟.. وظائف عالية الأجر يمكنك مزاولتها من المنزل

أدى انتشار فيروس كورونا إلى تسريح الملايين من العمال والموظفين حول العالم، ويقول موقع “بيزنس إنسايدر” إن هذا الوباء أجبر أكثر من ثلث سكان العالم على الخضوع لإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع زيادة انتشار الفيروس، ولذلك وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على البقاء في المنزل.

وعرض الموقع مجموعة من الوظائف التي يمكن القيام بها عن بعد، والحصول على مداخيل هامة، حيث إن كل واحدة من هذه الوظائف يصل مرتبها إلى أربعين ألف دولار سنويا أو أكثر.

إدارة تطوير الأعمال

تتمثل بالإشراف على عمليات تطوير الشركات والمؤسسات، والتكفل بإيجاد الزبائن ووضع خطط العمل وإدارة الحسابات والسعي لزيادة المداخيل والأرباح من خلال إقامة علاقات التعاون التجاري، ويمكن لهذه الوظيفة جني راتب سنوي بين 44 و122 ألف دولار.

تصميم المواقع والتطبيقات

يقوم مصممو واجهات المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال بتطوير وتصميم الجانب المرئي وعناصر الإبحار في الموقع، وهذا يتطلب الكثير من الخبرة في بعض البرمجيات المستخدمة بهذا الإطار مثل SQL وJAVA وPHP، وهؤلاء تتراوح دخولهم بين 47 و108 آلاف دولار سنويا.

الأخصائي النفسي السريري

أطباء النفس يستخدمون طرقا علاجية للمساعدة على التعامل مع الإدمان أو المشاكل النفسية والعقلية، وهذا يتطلب منهم عادة أن يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراه في المجال، فهم يساعدون الناس في الحفاظ على صحتهم العقلية، ويجنون بين 48 ألفا و113 ألف دولار سنويا.

مدير التسويق

يترأس مدير التسويق قسم الدعاية بالشركة، ويقوم بأبحاث وتحليلات لتوجهات المستهلكين، وذلك من أجل تطوير إستراتيجيات تسويق ودعاية والقيام بحملات إعلانية، وهذا الدور يتطلب عادة شهادة جامعية وخبرة في المجال، ويمكنه تحصيل دخل سنوي يقدر ما بين 47 و149 ألف دولار.

مدير الحسابات

يؤسس للعلاقة مع الزبائن ويحافظ عليها وذلك من خلال التواصل معهم وفهم احتياجاتهم، وهذا الأمر يتطلب عادة عشر سنوات على الأقل من الخبرة، ويمكن لمدير الحسابات أن يحقق دخلا سنويا ما بين 48 ألفا و113 ألف دولار.

مدير العلاقات العامة

يقود مدير العلاقات العامة فريقا مسؤولا عن تشكيل الصورة العامة للشركة، وذلك من خلال كتابة البيانات الصحفية والإشراف على الأحداث الإعلامية، وهذا ما يتطلب عادة درجة البكالوريوس وعشر سنوات من الخبرة، ويمكن لهذا العمل أن يجني بين 49 و140 ألف دولار سنويا.

مطور برمجيات الهواتف

إنه يصنع ويصلح تطبيقات الهاتف الذكي، وهو ما يتطلب منه عادة فهم أنظمة عمل الحاسوب والهواتف الذكية في نفس الوقت، ويتراوح الدخل ما بين خمسين و113 ألف دولار سنويا.

مدير الدعم التقني

يشرف على حل المشكلات التقنية، وقيادة موظفي الدعم الفني، وهو عادة مسؤول عن تنصيب المعدات والبرمجيات وتقديم الدعم عن بعد، إلى جانب متابعة آخر الابتكارات في عالم التكنولوجيا، ويجني بين خمسين و119 ألف دولار سنويا.

مراقب احترام الخصوصية

يحرص على تقيد الشركات بالتعليمات والقوانين المنظمة لهذا المجال، ويقوم بعمليات تدقيق الأعمال، إلى جانب تقييم المخاطر وتعديل الإستراتيجيات، والتعامل مع أي خروقات أو انتهاكات للخصوصية يمكن أن تحدث.

ويتطلب هذا الدور عادة شهادة جامعية بالاختصاص، ويقدر الدخل السنوي ما بين خمسين و138 ألف دولار.

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محلل الأمن السيبراني

يشرف على حماية أجهزة حواسيب الشركات وشبكاتها وأنظمتها، ويحقق في الخروقات الأمنية ويضع خططا للتعامل مع الطوارئ، وهي وظيفة تتطلب خبرة في مجال نظم الاتصال، وتجني بين 51 و117 ألف سنويا.

الكاتب الطبي

يعمل على إنتاج نصوص ووثائق واضحة وبسيطة وتقدم معلومات طبية وتقنية، وعادة يعمل لحساب شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والجامعات، وهذه الوظيفة تتطلب اطلاعا على المجال الطبي، وتتراوح دخول أصحابها ما بين 53 و103 آلاف دولار سنويا.

مدير العلامات التجارية

يقوم بتطوير المنتجات من خلال وضع إستراتيجية وتحديد مميزات وصفات المنتج، وهو مسؤول عن تحديد اتجاه عملية تطوير المنتجات منذ مرحلة التصميم وحتى الإنجاز الفعلي بناء على تحليل أوضاع السوق، ويقدر الدخل السنوي ما بين 54 و121 ألف دولار.

مهندس الأبحاث

يقدم منتجات جديدة بالاعتماد على المعلومات والبيانات التي يجمعها من الشركات الكهربائية والطبية والميكانيكية وشركات البرمجيات والطيران، وهذا الدور يتطلب شهادة في الهندسة، ويجني بين 58 و120 ألف دولار سنويا.

المدير المالي

يشرف على مالية الشركات ويقوم بعمليات تقييم للميزانية ووضع إستراتيجيات مالية، وهذه الوظيفة تحتاج عادة لدرجة الماجستير بإدارة الأعمال أو الاقتصاد، ويبلغ دخل المدير الفني ما بين 61 و161 ألف دولار سنويا.

مدير التجارب السريرية

مسؤول عادة عن متابعة هذه التجارب لضمان أن تكون آمنة وتجري بشكل سلس، حيث يقوم بربط الصلة مع المرضى الذين يقبلون المشاركة في التجارب، ويقوم بمراجعة النتائج وتعديل الطرق المعتمدة، وتحتاج هذه الوظيفة إلى اطلاع كبير على المجال الطبي، وتجني بين 65 و131 ألف دولار سنويا.

المدير الفني

يبتكر الأفكار البصرية للمجلات والصحف والمواقع وتعليب المنتجات، وهذه الوظيفة تحتاج إلى درجة البكالوريوس في الفن أو أحد المجالات القريبة منه إلى جانب الخبرة، ويتراوح دخل المدير الفني ما بين 66 و101 ألف دولار سنويا.

مصمم البرمجة السحابية

يقوم بإنشاء تطبيقات “cloud” وإدارة إستراتيجيات الحوسبة السحابية لفائدة الشركات، والتطبيقات السحابية تقوم بتخزين المعلومات على خوادم في شبكة الإنترنت، وهذه الوظيفة تتطلب اطلاعا كبيرا على أنظمة التشغيل والشبكات ولغات البرمجة والأمن السيبراني، ويتراوح الدخل السنوي ما بين 71 و160 ألف دولار.

المدير الطبي

يشرف على وضع القواعد وقيادة الموظفين داخل المؤسسات الصحية، وهذا الدور يتطلب عادة شهادة جامعية بأحد التخصصات الطبية، وهي واحدة من أكثر الوظائف دخلا لمن يرغبون في العمل عن بعد، ويقدر دخل صاحبها سنويا ما بين 130 و270 ألف دولار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)