إغلاق مداخل محلية المناقل

التاريخ: 24-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر الاستاذ صلاح حسن محمد المدير التنفيذي لمحلية المناقل اليوم قراراً الإداري بإغلاق المداخل الشرقية للمحلية بالتركيز على مدخل حمدنا الله وكمل نومك و44 سرحان وقوز الرهيد . Advertisements وبحسب سونا، اكد القرار ان تظل المداخل الغربية مغلقة، كما دعا القرار المواطنين الى تفهم دواعي هذه الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا حتي يكون المواطن جزءا من تنفيذ هذه الاجراءات ،ووجه القرار الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ بدقة وصرامة . الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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