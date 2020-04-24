طوارئ النيل الازرق توجه باحكام التنسيق ورفع درجة الاستعداد

وجه دكتور عبد العظيم أحمد رزق نائب المدير العام لوزارة الصحة والتنمية اﻹجتماعية بولاية النيل الازرق بضرورة تنسيق الجهود المبذولة ورفع درجة الاستعدد لمجابهة مرض كورونا من خلال تكثيف الانشطة بمحاورها المختلفة ، داعيا كافة المواطنين
لاستشعار الخطر و أهمية الالتزام بالارشادات الصحية والتقيد بالاجراءات التي تم اتخاذها منعا لدخول الوباء ، مناشدا اللجان المتخصصة بضرورة رفع التقارير اليومية وتحديد اﻹحتياجات .
وأكد د. عبدالعظيم خلال الاجتماع الدوري لغرفة الطواري الصحية بمدينة الدمازين اليوم بحضور عبدالغفار محمد اتيم مدير ادارة الطواري الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ، أكد أنه تم تدريب فرق اﻹستجابة السريعة على مستوى المحليات ورئاسة الوزارة إستعدادا لمجابهة الطواري الصحية.
وبحسب سونا، أكد اﻷستاذ عبد الغفار أتيم إستقرار اﻷوضاع الصحية وعدم وجود حالة إصابة أو إشتباه بوباء كورونا بالولاية.
فيما أبدى عدد من أعضاء غرفة الطواري جملة من الملاحظات والتوصيات والتأمين على أهمية تنسيق الجهود والاستجابة السريعة والجاهزية للتدخلات ومواصلة الانشطة من أجل ولاية خالية من لكورونا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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