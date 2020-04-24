دخول (٢) حالة اشتباة لمركز العزل ببورتسودان

كشفت التقارير الوبائية لوزارة الصحة بولاية البحر الاحمر خلو الولاية من اي حالة مؤكدة عدا دخول حالتين اشتباة لمركز العزل A بالولاية وتم أخذ العينات للفخص المعملي لمعمل بورتسودان والاخري للمعمل القومي أستاك للمطابقة. Advertisements وقدمت مدير عام الصحة د. زعفران الزاكي تنوير حول مأتم في لقاء مع الوالي بحضور لجنة امن الولاية والمدراء التنفيذين بالمحليات ومدير محجر البحر الاحمر الصحي حيث تم استعراض الموقف الصحي والإجراءات الاحترازية الجارية بالمحليات والمعابر الحدودية ومتابعة تنفيذ الورش التدريبية للكوادر الطبية والمساعدة بالموسسات الصحية والاستمرار في إعداد وتجهيز تكملة النواقص بكل مراكز العزل والحجر الصحي بالولاية. وبحسب صحيفة آخر لحظة، امنت اللجنة علي تشديد الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة معابر ومداخل الولاية وتطبيق إجراءات الحجر الصحي ومواصلة الإرشادات الوقائية والصحية الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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