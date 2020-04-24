الهلال يتحرك في كل الاتجاهات لتفادي عقوبات الانضباط

كلف الهلال محامياً برتغالياً ليدفع باستئناف للجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي حكمت للتونسي نبيل الكوكي، المدرب السابق للفريق، والمهاجم الجزائري بلعويدات، والمدافع شهاب بن فرج بمبالغ تتجاوز (200) ألف دولار.

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وكشف الأمين العام للنادي، الدكتور حسن علي عيسى في حديثه لـ(اليوم التالي) أنهم قدموا مستندات للمحامي البرتغالي تثبت صحة موقفهم.

ويواجه الأزرق خطر عقوبات قاسية من لجنة الانضباط حال لم يتمكن من تقديم مستندات تثبت سلامة موقفه من الشكاوي التي قدمها الثلاثي.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، أعرب الأمين العام للنادي عن ثقتهم التامة في تفادي العقوبات، مبيناً أن المستندات التي سيتم تقديمها كافية لتفادي أي عقوبات لجهة أن موقفهم سليم تماماً.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)