عاجل| اتصال بين "البرهان" وولي عهد أبوظبي.. هذا ما دار فيه

الجمعة 24 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اتصالاً هاتفياً اليوم من شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات المتحدة ، والذي هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للسودان وشعبه الشقيق كل تقدم واستقرار.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقديره لولي عهد أبوظبي ومشاعره الاخوية الصادقة ، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها كل سلام واستقرار وازدهار. وتطرق الطرفان خلال الاتصال الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.

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